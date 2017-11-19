Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yolcu otobüsünün içerisinde bulunan 2 yolcu hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ karayolunda bugün saat 11.30’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Alınan bilgiye göre Diyarbakır- Elazığ karayolunda, Elazığ'ın Maden ilçesi yönüne giden Mehmet Karabulut yönetimindeki 23 HT 077 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle Diyarbakır'ın Ergani ilçesini geçtikten 13 kilometre sonra Kalendam Köprüsü mevkiinde kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 2’si olay yerinde hayatını kaybederken, 2 yolcu ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Ergani ve Maden ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan yolcuları kurtarmak içi arama ve kurtarma ekibi de bölgeye gitti. Devrilen otobüsteki yolcular, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımı ile çıkarılarak Ergani, Diyarbakır ve Maden’de bulunan hastanelere götürüldü. Yaralıların hastanelerde tedavileri devam ediyor.