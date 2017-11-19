Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılım gösterdi. Burada ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çok önemli ifadelere yer verdi. İşte haberin detayı…

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Kültür Merkezi’nde yapılan “Annem Varsa Ben De Varım Kitap Okuma Projesi” etkinliğine katılım gösterdi. Burada ise her iki Bakan da önemli açıklamalara yer verdi. Sanayi Bakanı Özlü’nün burada yaptığı konuşmasında, teknolojinin her fırsatta kullanılmasına dikkat çekti ve teknoloji bağımlısı olunmaması gerektiğini belirtti. Eğer ülke olarak bilimde ilerlemek isteniliyorsa bol bol kitap okunması gerektiğini söyledi ve teknolojik aletlerin kitapların alternatifi olmadığını sözlerine ekledi. Ayrıca Özlü, teknolojik aletlere ayrılan zamanın fazlasının kitaplara ayrılması gerektiğini de söyledi ve kitaplar olmazsa bilimde ilerlenemeyeceğini söyledi.

DERS SAATLERİ KISALIYOR MU?

Etkinlikte Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da konuştu ve özellikle de konuşmalarında öğrencileri ilgilendiren bir noktaya değindi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha önceki yıllara göre öğrencilerde öğrenme oranının daha da yükseldiğini belirtti ve ardından da ders saatleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yılmaz, 40 dakikalık ders saatlerinin uzun olduğunu ve kısalması konusunda bakan arkadaşlarına tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.