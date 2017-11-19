Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta vatandaşlara seslendi. Erdoğan, hem Bayburt’a hem de Gümüşhane’ye hizmet verecek olan havaalanının 2020'ye kadar tamamlanacağını söyledi.

Bayburt'ta il kongresi toplantısı öncesinde kendisini görmek için gelen vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane ve Bayburt illerine hizmet verecek olan havaalanının 2020 yılına kadar hizmete açılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanının açılması ile birlikte Bayburt'un uzun yol sorununun da çözülmüş olacağını dile getirdi.

“ARTIK UZUN YOL SORUNU KALMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, havaalanının 2020’ye kadar tamamlanacağını belirterek, bu sayede hem Gümüşhane'nin hem de Bayburt’un uzun yol sorunu kalmayacağını söyledi. Bu iki kente kapalı spor salonlarının yapılması için de talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, yapılacak olan salonların 3 bin ila 4 bin kişi kapasiteli olacağını söyledi. Bugün için iki ilin kongresini planladıklarını söyleyen Erdoğan, Bayburt’un ardından Gümüşhane’ye geçeceklerini ve burada da kongre yapacaklarını söyledi.

"BAYBURT BİZE HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt’un kendilerine siyasette her zaman destek olduğunu belirterek, Bayburt’un Ak Parti’yi Ak Parti’nin de Bayburt’u sevdiğini söyledi. 2019 yılında Bayburt’un bu kararlılığının süreceğini bildiğini söyleyen Erdoğan, hiçbir yeri boş bırakmayacaklarını ve gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.