Ordu’da sınıf öğretmenliği yapmakta olan Mutlu Kahraman, eşinden 4 aylık hamile olduğu sevinçli haberi aldı. Bu güzel haberi arkadaşları ile kutlayan Kahraman, eve geldiğinde ise kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Ordu’da herkesi yasa boğan haber! Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde bulunmakta olan Şehit Ersin Bacaksız İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapmak olan 34 yaşındaki Mutlu Kahraman, özel eğitim öğretmenliği yapmakta olan eşi Leyla Kahraman’dan hayatında en çok sevineceği haberi aldı. eşi Leyla Kahraman ona 4 aylık hamile olduğunu söyledi. Eşinin kendisine verdiği bu mutlu haberi tam 7 yıldır bekleyen Mutlu Kahraman, aynı akşam bunu kutlamak istedi ve arkadaşları ile yemeğe çıktı.

GECE EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin verdiği mutlu haberi arkadaşları ile paylaşan ve onlarla akşam yemeğine çıkan Mutlu Kahraman, bu güzel haberi kutladıktan sonra ise eve geldi ve gece saatlerinde kalbi heyecana yenik düştüğü için rahatsızlandı ve kalp krizi geçirdi. Eşi ise hemen ambulans çağırdı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlu Kahraman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eşinin ölüm haberini alan Leyla Kahraman üzüntüden sinir krizi geçirirken, Mutlu Kahraman’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere bölgedeki özel hastanenin morguna götürüldü. Genç öğretmenin cenazesi ise bugün öğlende Gürgentepe İlçesi’nde bulunan Işıktepe Cem Kültür Evi’nden kaldırıldı ve ardından bölgedeki mezarlığa defnedildi.