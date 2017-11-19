Milli aranın bitmesinin ardından yeniden başlayan Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir kendi evinde Galatasaray’ı ağırlamış ve mücadeleden tarihi bir skorla 5-1’lik bir galibiyetle ayrılmıştı. Maçta ise Adebayor 3 gol atmıştı. Geçen sezonda Galatasaray’a 3 gol atan Adebayor, bu alanda lig tarihine geçti ve Galatasaray’a üst üste 2 maçta hattrick yapan ilk futbolcu oldu. işte detaylar…

Milli Takım’ın hazırlık maçlarından dolayı lige verilen ara son buldu ve Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası yeniden başladı. Ligin 12. haftası ise şahane bir maça sahne oldu ve Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir, süper ligin lideri Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ise tarihi bir skor meydana geldi ve Medipol Başakşehir Adebayor’un 3 gol attığı maçta Galatasaray’ı 5-1 mağlup etti.

ADEBAYOR TARİHE GEÇTİ

Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı 5-1 yenmesi tarihe geçerken, lig tarihine geçen bir başka olay daha yaşandı. Geçen sezon Galatasaray’ı 4-0 yenen Başakşehir’de o maçta da 3 gol atan Adebayor, bu maçta da hattrick yaparak tarihe geçti.

Lig tarihi boyunca Galatasaray’a karşı oynanan mücadelelerde 13 futbolcu hattrick yaparken, bu isimlerden sadece Emmanuel Adebayor iki defa Galatasaray’a karşı hattrick yapan isim oldu ve bu sebeple hem lig hem de Galatasaray’ın tarihine geçmiş oldu.