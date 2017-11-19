İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Aranan Teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan bölücü terör örgütü mensubu "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'da yapılan cenazesine HDP'li milletvekilleri de katılmıştı. Eli kanlı teröristin cenazesine katılan vekiller hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan kadın terörist "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'da yapılan cenazesine katılan HDP milletvekilleri hakkında suç duyurusu yapıldı.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada, Diyarbakır'da aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

KIRMIZI LİSTEYE İLK KESİK OLMUŞTU

2 Kasım tarihinde Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürülen 31 teröristten birinin kırmızı listede aranan alan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu olduğu belirlenmişti. Aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride olup da yurt içinde bulunan tek terörist olan Eroğlu, aynı zamanda kırmızı listeden öldürülen ilk terörist oldu. Bugün basında yer alan haberlerde HDP'li vekillerin Diyarbakır’da yapılan terörist cenazesine katıldıkları ortaya çıkmıştı.