Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde feci bir trafik kazası yaşandı! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen kamyonet, bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı ve kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde feci kaza! Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi ve meydana gelen kaza 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde yola çıkan ve Balıkesir yönüne gitmekte olan Mehmet Ş. kullandığı 45 HB 2545 plakalı kamyonetinin yağmur nedeniyle ıslanan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçti.

KARŞI YÖNEDEN GELEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Mehmet Ş.’nin kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından karşı şeride geçmesiyle beraber karşı yönden gelen Kahraman Fatih E’nin kullandığı 45 YA 5070 plakalı otomobil ile feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. O anlarda ise kazayı görenlerin bildiresi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi geldi. Polis ekipleri ise karayolunda kaza bölgesini güvenlik şeridi ile kapattı ve trafiğin kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları otomobil ile kamyonetten çıkarttıktan sonra hemen sağlık ekipleri ilk müdahalesinde bulundu. Ancak Kahraman Fatih E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 2 kişi ise bölgedeki hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.