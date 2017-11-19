Mersin bugün öğle saatlerinden sonra dolu yağışına teslim oldu. Sadece 1 saatte etkisini gösteren dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. İşte dolunun esir aldığı Mersin’den kareler…

Mersin, bugün öğle saatlerinden sonra ilk önce sağanak yağış daha sonrada fındık büyüklüğündeki dolu yağışına teslim oldu. Kent merkezinde başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde başlayan dolu yağışı kent merkezinde zorlu anlar yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR DOLUYA YAKALANDI

Kent merkezinde fındık büyüklüğünde etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle de kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha şiddetli gösteren dolu yağışının araçların içine kadar dolduğu ve kentin bazı bölgelerinde su birikintileri olmasına yol açtı. Caddelerde ve yollarda oluşan su birikintileri yolda ilerleyen araçları olumsuz etkiledi. Trafik kilit noktasına gelirken suya giren araçların yolda ilerlemeleri de güçlükle sağlandı. Dolu yağışı yaklaşık olarak 1 saat etkisini gösterdi ve doludan geriye kalan fotoğraflar şiddetini gözler önüne serdi.