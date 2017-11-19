﻿ Mersin 1 Saatte Doluya Teslim Oldu! Araçların İçine Kadar Girdi

Mersin 1 Saatte Doluya Teslim Oldu! Araçların İçine Kadar Girdi

Mersin bugün öğle saatlerinden sonra dolu yağışına teslim oldu. Sadece 1 saatte etkisini gösteren dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. İşte dolunun esir aldığı Mersin’den kareler…

Anasayfa GÜNCEL Mersin 1 Saatte Doluya Teslim Oldu! Araçların İçine Kadar Girdi
Mersin 1 Saatte Doluya Teslim Oldu! Araçların İçine Kadar Girdi
Mersin 1 Saatte Doluya Teslim Oldu! Araçların İçine Kadar Girdi Tarih: 2017-11-19 Saat: 18:03:47
Güncelleme : 2017-11-19 18:03:47

Mersin bugün öğle saatlerinden sonra dolu yağışına teslim oldu. Sadece 1 saatte etkisini gösteren dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. İşte dolunun esir aldığı Mersin’den kareler…

Mersin, bugün öğle saatlerinden sonra ilk önce sağanak yağış daha sonrada fındık büyüklüğündeki dolu yağışına teslim oldu. Kent merkezinde başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde başlayan dolu yağışı kent merkezinde zorlu anlar yaşanmasına neden oldu. 

VATANDAŞLAR DOLUYA YAKALANDI

Kent merkezinde fındık büyüklüğünde etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle de kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha şiddetli gösteren dolu yağışının araçların içine kadar dolduğu ve kentin bazı bölgelerinde su birikintileri olmasına yol açtı. Caddelerde ve yollarda oluşan su birikintileri yolda ilerleyen araçları olumsuz etkiledi. Trafik kilit noktasına gelirken suya giren araçların yolda ilerlemeleri de güçlükle sağlandı. Dolu yağışı yaklaşık olarak 1 saat etkisini gösterdi ve doludan geriye kalan fotoğraflar şiddetini gözler önüne serdi. 

 

 

Mersin Mersindeki dolu yağışı Mersin haberleri Mersinde yağan dolu Mersin hava durumu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu