Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs, Giresun Görele'de kaza yaptı. Alınan ilk bilgilere göre minibüs içerisinde yer alan 4 kişi yaralandı.

Giresun Görele'de meydana gelen olayda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada, 4 kişi ve koruma ekibinin köpeklerinin yaralandığı öğrenildi.

4 KİŞİ VE KORUMA EKİBİNİN KÖPEKLERİ YARALANDI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görevli olan koruma ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs, akşam saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde Ankara’ya dönerken kaza yaptı. Alınan ilk bilgilere göre kazada, 4 kişi ve koruma ekibinin köpekleri yaralandı.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KULLANMAK İSTEDİ

Kaza, Trabzon'dan Giresun istikametinde meydana geldi. Görevden dönen koruma ekibini ve koruma köpeklerini taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullanmak istedi. Ancak bu sırada şehir içinden sahil yoluna girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Korumalar ve köpekleri taşıyan minibüs, çarpışmanın ardından takla attı. İlk belirlemelere göre otomobilde ve minibüste bulunanlardan kişi yaralandı. Polisler minibüs içerisinde sıkışırken, Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar polisleri ve köpekleri araçtan çıkardı. Yaralılar Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.