Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maçka’da teröristlerin tuzağında şehit olan Eren Bülbül'ün evini ve ailesini ziyaret etti. Aile ile kısa bir görüşme yapan Erdoğan, yazın yeniden geleceğini ve bu defa şehidin mezarını da ziyaret edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Maçka’da geçtiğimiz Ağustos ayında PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Bülbül'ün evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çok duygusal anlar yaşanırken, Eren Bülbül'ün ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hamsiköy sütlacı ile kuymak ikramında bulundu.

TEKRAR GELME SÖZÜ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Gümüşhane ve Bayburt İl Kongreleri'ne katıldı. Kongrelerin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle Trabzon'a geçti. Buradan karayolu ile Maçka’ya giden Erdoğan, Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerini ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret etti. Eren Bülbül’ün ailesine taziyelerini ileten Erdoğan’ın ziyareti sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Şehit annesi Ayşe Bülbül, Erdoğan’ın kendilerine daha önce gelmek için söz verdiğini ve bu sözünü tuttuğunu, her zaman desteğini kendilerinden esirgemediğini söyledi. Ayşe Bülbül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaza doğru yeniden geleceğini söylediğini belirterek, Eren'in mezarına çıkacağını söyledi.

SÜTLACI ÇOK BEĞENDİ

Şehit Eren Bülbül’ün ağabeyi Arif Bülbül ise ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek, Erdoğan çiftine Hamsiköy sütlacı ve kuymak ikram ettiklerini ve Cumhurbaşkanı’nın sütlacı çok beğenerek, "Aynı annemin sütlacı gibi olmuş" dediğini aktardı.