Gaziantep’te bir sentetik tekstil fabrikasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına 40'ın üzerinde itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personel müdahale etti. Büyük yangın ancak 2 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yapıyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan 4. organize sanayi bölgesinde bir sentetik tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İplik deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 40'ın üzerinde itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personel müdahale ederken, güçlükle kontrol altına alındı.

40'IN ÜZERİNDE İTFAİYE ARACI VE 100'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL

Dün akşam saat 20.20 sularında başlayan yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve özel fabrikaların itfaiye araçlarından oluşan yaklaşık 40 araç ve 100 kişilik ekip müdahalede bulundu. Yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürerken, alevlerin etrafa sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı. Fabrikaya çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİ OLDU

Yangın nedeniyle ortalık yoğun dumanla kaplanırken, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulansta müdahale etti. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarına başlaya itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de yapacak.