Zimbabve’nin istifa edeceği iddia edilen devlet başkanı Robert Mugabe, bugün partisindeki görevinden azledildi. Ancak istifa etmemekte direnen Mugabe, gece saatlerinde ulusa seslenerek, Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesinin (ZANU-PF) birkaç hafta içerisinde yapılacak olan kongresine başkanlık edeceğini açıkladı.

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe, ZBC'deki ulusa sesleniş konuşmasında istifa etmeyeceğini ve birkaç hafta içerisinde yapılacak olan ZANU-PF'nin kongresine başkanlık edeceğini açıkladı.

ÜLKEYİ NORMALE DÖNDÜRME GEREKLİLİĞİNİ TARTIŞTILAR

Robert Mugabe açıklamasında, bugün ordunun komuta kademesi ile bir araya geldiklerini ve görüşmede ortak şekilde ülkeyi normale döndürme gerekliliğine karar verdiklerini söyledi. Ordunun öfkesini geçmişteki başarısızlıklarına bağlayan Mugabe, anayasal düzene ve başkanlık makamına askeri müdahalenin bir tehdit olmadığını söyledi. Ekonomi dahil, biz dizi konunun ülkede endişe yarattığını söyleyen Mugabe, kriz ortamında bile devletin ana kurumlarının işlediğine dikkat çekti. Devlet Başkanı Mugabe, kimsenin parti kurallarına saygısızlık etmemesi gerektiğine de dikkat çekti.

KENDİ KURDUĞU PARTİDEN AZLEDİLDİ

ZANU-PF partisi bu açıklamadan saatler önce Robert Mugabe'yi parti başkanlığı görevinden almıştı. ZANU-PF'den yapılan açıklamada Robert Mugabe'nin yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın getirildiğini açıkladı. Parti, bugün öğle saatlerine kadar istifa etmesi için Mugabe'ye süre vermişti. ZANU-PF açıklamasında, partiden Dışişleri Bakanı Walter Mzembi, Yüksek Öğrenim Bakanı Jonathan Moyo‚ Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere ve Maliye Bakanı Ignatius Chombo gibi isimlerin de atıldığını söyledi. Diğer yandan binlerce kişi askeri müdahaleyi desteklemek için önceki gün ülkenin başkenti Harare'de yürüyüş yaptı.