Mısır’ın ünlü pop şarkıcısı Shyma, çok ilginç bir nedenle tutukandı. Ünlü şarkıcının son klibinde muzu iç çamaşırlarıyla erotik bir şekilde yemesi tutuklamaya gerekçe olarak gösterildi.

Mısır mahkemesi, ünlü şarkıcının tutuklanması kararında, "kadının seks objesi olmadığını" belirterek, bu klibin 18 yaş altındaki çocuklarında kolayca izleyeceği bir klip olmasından dolayı içeriğin fazla müstehcen olduğunu belirtip, şarkıcının tutuklanması kararını verdi.

KULLANDIĞI FİGÜRLER AHLAKSIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Mahkeme aynı zamanda kararın devamında, Mısırlı şarkıcının klipte kullandığı figürlerin 'ahlaksızlığa' sürüklediğini de belirtti. Klibe gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç şarkıcı ise herkesten klip nedeniyle özür diledi. Şarkıcı Shyma açıklamasında aynı zamanda bu klip için bu kadar sert tepkilerin gelebileceğini düşünmediğini söyledi.