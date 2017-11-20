Manisa'nın Yuntdağı yöresinde yapılan düğünlerde gelenek olarak damatlara sağdıçlar düğünden sonra işkence yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir düğünde, başına geleceklerden korkan damat, gelini bırakıp kaçtı.

Manisa'nın Yuntdağı yöresinde düğünlerde geleneksel olarak sağdıçlar, damatlara "düğün işkencesi" yapıyor. Yine bir düğünün ardından, damat kendisine işkence yapmak için bekleyen sağdıçlardan korkunca gelini bırakıp sırra kadem bastı.

MAHALLEDE YAPILAN DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Ferhat Balaban (26) ve Berivan Aksoy (26) Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde yapılan düğünle evlendi. Damat, düğünün ardından sağdıçlar tarafından kendisine yapılacak olan "düğün işkencesinden" korkunca kayıplara karıştı. Damadın gelinin eve getirildiği sırada evin arka bahçesinden kaçtığı öğrenildi.

DAMADI BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEKLER

Yaşanan ilginç olayın ardında Damadın sağdıçlarından Cihan Balaban, her düğünde damada işkence yapıldığını belirterek, bu işkenceden ilk defa bir damadın kaçtığını söyledi. Sabaha kadar diğer sağdıçlarla birlikte damadın dönmesini bekleyeceklerini söyleyen Balaban, bunun bir gelenek olduğunu ve daha önce evlenen herkese yapıldığını söyledi. Kendilerine daha önce yapılanların acısını çıkartmak istediklerini söyleyen Balaban, damadı bulana ya da nerede saklandığını söyleyene 500 TL ödül vereceklerini söyledi.

DAMADA YAPMADIKLARINI BIRAKMIYORLAR

Baba Hasan Balaban da oğlunun kaçmasından dolayı sağdıçlar hakkında şikayetçi olacağını belirterek dalga geçti. Anne ise oğlunun yapılacak işkence yüzünden kaçtığını ve çocuğunun bulunmasını istediğini söyledi. Geleneklere göre yapılan düğün işkencesinde ise sağdıçlar damada yapmadıklarını bırakmıyor. Damada semer vuruluyor, boynuna çan takılıyor bu da yetmezmiş gibi ayakları beton harcının içine konuluyor. İşkence bununla da sınırlı değil, sağdıçlar damadı soğuk su ile ıslattıktan sonra ahıra götürüyor ve burada hayvanların içerisinde dolaştırıyor. Son olarak da yüzüne boya dökülen damat, una bulanıyor.