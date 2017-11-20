Sakarya'da bir baba, uyuyan 2 çocuk annesi kızını şalı ile boğdu. Ardından polisi arayan baba kızını öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 50 yaşındaki baba 19 yaşındaki iki çocuk annesi kızını yatağında uyurken şalı ile boğarak öldürdü. Ardından polisi arayan baba, kızını öldürdüğünü ve gelip kendisini almalarını söyledi.

ÇOCUKLARINI BIRAKIP GİTMİŞTİ

Mithatpaşa Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda, iddialara göre Ümmügül Melek, eşinin cezaevine girmesinin ardından çocuklarını bırakarak ortadan kayboldu. Baba İsmail Serbest, yaklaşık bir hafta önce kızını bulup eve geri getirdi. Dün gece ise evde herkes uyurken Serbest, kızını şalı ile boğarak öldürdü. Ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Serbest kızını öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti.

SIK SIK EVDEN KAÇTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Eve gelen polisler, içeriye girdiklerinde genç kadının cansız bedenini buldu. Serbest gözaltına alınırken, kızının sürekli evden kaçtığını ve bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Melek’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.