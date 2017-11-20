﻿ Mahalleli İsyan Etti! Gençler Her Yere Müstehcen Yazı Yazıyor!

Mahalleli İsyan Etti! Gençler Her Yere Müstehcen Yazı Yazıyor!

Sivas'ta bir mahallede halk artık isyan etme durumuna geldi. Mahallede gençlerin duvarlara ve otomobil üzerine sürekli müstehcen yazılar yazması üzerine vatandaşlar güvenlik kamerası ile kaydettikleri şahıslardan şikâyetçi oldu.

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Mahalleli İsyan Etti! Gençler Her Yere Müstehcen Yazı Yazıyor!
Mahalleli İsyan Etti! Gençler Her Yere Müstehcen Yazı Yazıyor! Tarih: 2017-11-20 Saat: 12:57:46
Güncelleme : 2017-11-20 12:57:46

Sivas'ta bir mahallede halk artık isyan etme durumuna geldi. Mahallede gençlerin duvarlara ve otomobil üzerine sürekli müstehcen yazılar yazması üzerine vatandaşlar güvenlik kamerası ile kaydettikleri şahıslardan şikâyetçi oldu. 

Sivas’ın Çayyurt Mahallesinde bu sabah saat 05.00’de meydana gelen olayda, vatandaşlar evlerin duvarlarına ve arabaların üstlerine yazılan müstehcen yazılar ile şok oldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde araçlara yazı yazan kişilerin küçük yaşta çocuklar olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri, bunun ilk olmadığını daha önce de araçlara ve duvarlara bu tür yazılar yazıldığını belirterek, duvarları yeniden boyamaktan başka çözümlerinin olmadığını söyledi. Fakat bu çözüm de fayda etmedi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri ile vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu. 

KARŞILAŞSAK SİNİRLİ BİR TEPKİ VERECEĞİZ
Eşi ile markete gitmek için apartmandan çıktıklarını söyleyen Çayyurt Mahallesi sakinlerinden Kadir Arpacı, yazı ve resimleri gördüğünde kanın beynine sıçradığını söyledi. Türkiye'de ve Sivas’ta yaşayan her ahlaklı babanın bu duruma aynı tepkiyi vereceğini söyleyen Arpacı, yazıyı yazarken denk gelseler belki de sinirli bir tepki vereceklerini söyledi. Mahalleli olarak bu durumdan dolayı şikayetçi olduklarını söyleyen Arpacı, sokak lambasının daha yeni takıldığını ancak bu durumla baş edemediklerini söyledi. 

 

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