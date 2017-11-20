Yemekteyiz 20 Kasım 2017 yeni bölüm ile bugün ekranlara geldi. Yeni haftada 5 yeni yarışmacı yemeklerini yapacak ve rakiplerini evlerinde ağırlayacak. Peki, Yemekteyiz 20 Kasım 2017 Haftanın Yeni Yarışmacıları Kimler? Haftanın ilk gününde Yemekteyiz’de hangi yarışmacı yarışacak? Yemekteyiz 20 Kasım 2017 Gizem Hanım hangi yemekleri yaptı ve kaç puan aldı?

Yemekteyiz 20.11.2017 yeni hafta ve yeni yarışmacılar ile başladı. Bu haftanın 5 yeni yarışmacısı en güzel menüyü hazırlayarak en yüksek puanı almak ve haftanın birincisi olmak için yarışacak. Bugün ise evinde rakiplerini ağırlayan isim Gizem Hanım olacak. İsterseniz, Yemekteyiz 20 Kasım 2017 Haftanın Yeni Yarışmacılarını tanımaya başlayalım. İşte Yemekteyiz 20.11.2017 günü yaşananlar…

YEMEKTEYİZ 20 KASIM 2017 HAFTANIN YENİ YARIŞMACILARI

Yemekteyiz’de bugün yarışacak isim Gizem Ünal. 24 yaşında olan Gizem Hanım, bekar ve ailesi ile yaşıyor. Fotoğrafçılık yapan Gizem Hanım Gastronomi okumak istiyor.

Haftanın ikinci günü yarışacak olan isim ise Şehnaz Şar. Emekli anaokulu öğretmeni olan Şehnaz Hanım 46 yaşında ve 10 yıl önce eşinden ayrıldı.

3. Gün yarışmacısı Volkan Paker, 42 yaşında, Yatırım Uzmanı. Bekar olan Volkan bey yalnız yaşıyor.

4. gün yarışmacısı Çiğdem Bozkurt 57 yaşında ve ev hanımı. Aslen Nazillili olan Çiğdem Hanım, daha geçen hafta aşçı olarak çalışmaya başlamış.

Haftanın finalinde yarışacak olan Adem Ergenç 35 yaşında ve bekar. Özel bir firmada satış uzmanı olan Adem Bey, kendini espirili, sıcak kanlı ve kinci biri olarak tanımlıyor.

YEMEKTEYİZ 20 KASIM 2017 GİZEM HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Gizem Hanımın evinde misafirleri yemekleri genel anlamda beğenmedi. Ancak Pilav bir çok rakibinden olumlu eleştiri aldı. Gizem Hanımın tatlının kekini kendisinin yapmış olması da olumlu bir geri dönüş oldu. Salatasını yetiştiremeyen Gizem Hanım, bazı yarışmacılardan kendisine yapılan sert eleştirilere tepki gösterdi.

YEMEKTEYİZ 20 KASIM 2017 GİZEM HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Gizem Hanım bugün Adem beyden 4, Şehnaz hanımdan 4, Çiğdem Hamından 3 ve Volkan beyden 3 puan alarak günü 14 puan ile tamamladı.