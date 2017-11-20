Fox Tv’de yayınlanan, Demet Şener, Uğurkan Erez ve Hakan Akkaya’nın jüri olduğu Stil Avcıları 20 Kasım 2017 yeni bölümü ile bugün ekrana geldi. Yarışmada Cuma günü haftanın finalinde kazanan Melekler takımı olmuş, Yıldızlar takımı ise bir arkadaşlarını elemek zorunda kalmıştı. Peki, Stil Avcıları 20 Kasım 2017 Yıldızlar Takımına Yeni Yarışmacı Kim Geldi?

Stil Avcıları’nda Cuma günü yapılan haftanın finalinde elenen isim Fatoş Seymen olmuştu. Yıldızlar takımına Stil Avcıları 20 Kasım 2017 yeni bölümde Fatoş Seymen yerine yeni yarışmacı katıldı. Peki, Stil Avcıları 20.11.2017 yeni bölümde yeni yarışmacı kim oldu? Stil Avcıları 20 Kasım 2017 günün konsepti ne oldu? Stil Avcıları 20 Kasım 2017 Berna Arıcı mı Büşra mı yüksek puan aldı?

STİL AVCLARI YENİ YARIŞMACI KİM?

Stil Avcıları yeni bölümde yeni yarışmacı daha önce moda yarışmasından tanınan Tuğçe oldu. Tuğçe yarışmada iddialı olduğunu ve kesinlikle başarılı olacağını söyledi.

STİL AVCLARI 20.11.2017 GÜNÜN KONSEPTİ NE?

20.11.2017 Stil avcılarında günün konsepti 2017 – 2018 kış modası. Berna Arıcı ve Büşra bugün yarışacak isimler. Yarışmacılar jüriden en yüksek puanı almak için en güzel iki kombini yapmaya çalışacak. Alışveriş Bakırköy’de yapılacak. Bakalım hangi yarışmacının kombini daha iyi bulunacak?

STİL AVCILARI 20 KASIM 2017 HANGİ TAKIM DAHA YÜKSEK PUAN ALDI?

Stil Avcıları günün finalinde şiddetli tartışmalar yaşandı. Berna Keklikler ve Maty arasında yaşanan gerginlikten sonra İdil Naz Kaluç da bu tartışmaya dahil oldu. Maty’e yüklenen İdil, “İddialı olmakla, egolu olmayı karıştırıyorsun” dedi. Tuğçe ise bugün geldiğinde Melekler takımının odasına girdiğini ve Maty’nin kendisini kolundan sert bir şekilde tutarak dışarıya attığını söyledi. Büşra bugün yaptığı kombinle jüriden toplam 19 puan aldı. Berna Arıcı ise bugünkü kombini ile jüriden toplam 24 puan aldı ve Yıldızlar takımı haftanın ilk gününden Melekler takımına 5 puan fark attı.