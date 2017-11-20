Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaların ardından yurtta kar yağışı yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı! Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ve soğuk hava dalgalarının Türkiye üzerine gelmesinin ardından kar yağışı Kırklareli’nde etkisini gösterdi ve Bulgaristan Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde önemli uyarılarda bulunmuş ve Balkanlar üzerinden Türkiye’ye soğuk hava dalgasının gelmekte olduğunu ve hava sıcaklıklarının 8-9 derece düşeceğini ve ilk önce sağanak yağış ve soğuk hava ile birlikte fırtınanın etkili olacağını açıklamıştı. Bu açıklamalarının yanı sıra hafta başının ardından özellikle Trakya Bölgesi’nde başlayıp Marmara ve Ege Bölgesi’nde kar yağışı olabileceğini açıklamıştı.

KIRKLARELİ SINIR KAPISI’NIN OLDUĞU BÖLGE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu açıklamalarından ise Meteoroloji Genel müdürlüğü yine yanılmadı! Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini ilk önce Trakya ve Marmara Bölgesi’nde gösterdi. Soğuk hava dalgası ile beraber İstanbul’da beklenen sağanak yağış yapmaya başladı ve fırtına da kentte etkili oldu.

Bunun yanı sıra ise İstanbul’a sağanak yağmur yağarken, Kırklareli’ne ise kar yağdı! Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçişte bulunan Dereköy Sınır Kapısı’nın olduğu bölgeye çevresine kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar yağışı ise yapıp geçmedi ve bölgeyi beyaza bürüdü. Alınan bilgilere göre ise bölgede kar kalınlığının 5 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi. Vatandaşlar ise karın tadını çıkardı ve bol bol fotoğraf çekildi.