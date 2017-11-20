Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, D vitamininin önemine dikkat çekti ve her gün mutlaka en az 15 dakika güneşlenilmesi gerektiğini söyledi. İşte haberin detayı…

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, D vitamininin önemine dikkat çekti ve D vitamini eksikliğinin kolay bir şekilde giderilebileceğini belirtti. D vitamininin alınabilmesi için en büyük kaynağın güneş olduğunu söyleyen Ergün, her gün mutlaka en az 15 dakika el ve yüz kısımlarının güneşlendirilmesi gerektiğini belirtti ve aşırı güneşlenmenin de vücuda büyük zararlarının olduğunu bunu Dünya Sağlık Örgütü’nün da açıkladığını belirtti.

SAĞLIKLI BİR KEMİK İÇİN GÜNEŞLENİN

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, D vitamininde yoğun miktarda kalsiyum olduğunu ve büyüme yaşında olan çocuklarda özellikle raşitizm hastalığına karşı koruduğunu belirtti. Özellikle D vitamininin yaşlılara iyi geldiğini söyleyen Ergün, yaşlılarda kasları güçlendirdiğini belirti.

Tüm bunların yanı sıra D vitamininin kas ağrılarını kestiğini, kas kasılmalarını ve krampları önlediğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, D vitaminin ayrıca diş sağlığına da iyi geldiğinin altını çizdi. Arıca Ergün, D vitamini içeren besinler arasında yer alan sardalya, somon, süt, süt ürünleri ve yumurtanın bol miktarda kullanılmasını da herkese tavsiye etti.