İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda 28 yaşında bir kişinin başından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonucunda ölü bulunan kişinin Buca Belediyesinde şoför olduğu ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık'ın yeğeni olduğu belirlendi.

Kaynaklar Mahallesi Vadisi mevkiinde dün gece saatlerinde silah sesleri yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine geldikleri ormanlık alanda, 28 yaşında bir erkeği başından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için yaptıkları çalışmada, ölen kişinin 28 yaşındaki Deniz Yıldırım olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Yıldırım’ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BUCA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ

Ölen kişinin Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık’ın yeğeni ve aynı zamanda da Belediyesinde şoför olduğu öğrenildi. Yıldırım’ın kısa süre önce evlendiği ve eşinin de 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından Yıldırım ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Deniz Yıldırım’ı kaybetmenin üzüntüsü yaşadıklarını belirtti.