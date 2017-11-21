Türkiye Kartal bebeği, kalp nakli için gereken para aranırken tanımıştı. Almanya’da yapılacak olan nakil için gereken bağış sadece bir günde toplanmıştı. Kartal bebekten iyi haber dün geldi. Uygun kalp bulunan Kartal Yıldırım gece saatlerinde ameliyata alındı ve operasyon başarı ile tamamlandı.

Kartal bebek, uzun süreden bu yana Almanya’da Giessen Üniversite Kliniği’nde yapay kalp makinasında kendisine takılacak yeni kalbi bekliyordu. Kartal bebek için uygun kalp Pazar gecesi bulundu. Kalp ve Damar cerrahı Prof. Hakan Akıntürk tarafından yapılan ameliyat ile Kartal bebek yeni kalbine kavuştu. Almanya saati ile Kartal bebek sabaha karşı 03.00’te ameliyathaneden çıkarak yoğun bakıma alındı. Kartal bebeğin yoğun bakımda 48 saat gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

GEREKEN PARA BİR GÜN BİLE DOLMADAN BULUNMUŞTU

Almanya’da kalp nakli yapılabilmesi için Kartal bebeğe 1 milyon 99 bin Euro gerekiyordu. Sosyal medyada Temmuz ayında bir kampanya başlatıldı. Sadece 19 saatte Kartal bebek için gereken para toplandı. Minik Kartal, Almanya Giessen'deki Justin Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 aydır tedavi altında uygun kalbin bulunması için bekliyordu.

48 SAAT GÖZLEM ALTINDA KALACAK

Kartal bebeğin ameliyatını Giessen Üniversite Kliniği Çocuk Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakan Akıntürk gerçekleştirdi. Kartal bebek ameliyatın ardından sabaha karşı yoğun bakıma alındı. Doktorlar, ameliyatın iyi geçtiğini, ancak ilk 48 saatin çok önemli olduğunu söyledi.

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kartal bebeğin annesi Ahu Kahraman Yıldırım, bebeğe uygun kalp bulunmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Aylardır bu anı beklediklerini söyleyen Yıldırım, bebeğe kalbini bağışlayan aileye minnetini sundu.