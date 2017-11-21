Söz 22. son bölümde gözyaşları sel oldu. Ali Haydar’ın acısı bütün timi vurdu. Ali Haydar kendi elleri ile öldürdüğü karısını kendi elleri ile toprağa verirken ekran başında izleyenler de gözyaşlarına boğuldu. Peki, Söz 22. son bölümde neler yaşandı? Ali Haydar karısının intikamını alabildi mi? Söz dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Söz 22. bölümde izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Ali Haydar, düştüğü tuzakta vurduğu kişinin karısı olduğunu anlayınca büyük acı yaşadı. Fatma’nın ölüm haberi sadece Ali Haydar’ı değil bütün timi yaktı. Cenaze sahnesinde ise ekran başında izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Peki, Söz 23. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Söz dizisi yeni bölümde neler olacak?

SÖZ DİZİSİ 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz dizisi 22. son bölümde Fatma’nın ölümü herkesi yasa boğdu. Ali Haydar, karısını toprağa vermenin acısını yaşarken, tim de bu acıya ortak oldu. Diğer yandan Çolak’ın oyunları bitmiyor. Çolak, köylüleri kandırmaya ve silahlandırmaya başladı. Köylüler için Çolak artık bir kahraman haline geldi. Yavuz’un başından ise bela eksik olmuyor. Şimdi de Bahar’ın babasının avukatı kılığına giren katil, Yavuz’u öldürmek için planlar yapıyor. Yavuz bu beladan da kurtulabilecek mi? Ali Haydar göreve dönecek mi? Ahmet Kartal bebek, bundan sonra ne yapacak, kimde kalacak?

SÖZ DİZİSİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz 23. Yeni Bölüm Fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Henüz Söz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra sizlerle haberimizin devamında yer alacak.