Alınan son dakika bilgisinde Bartın açıklarında bir Rus gemisinin şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenmeye başladığı öğrenildi. Gemi içerisinde bulunan 6 mürettebatın bölgeye gelen helikopterlerle kurtarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili alınan bilgilerde, Rusya’nın Rostov Limanı’ndan hareket ettiği belirlenen ve Bartın Limanı’n geldiğinde şiddetli fırtınadan dolayı sürüklenmeye başladığı öğrenilen demir yüklü bir Rus gemisinin 6 mürettebatı için helikopterler kurtarma çalışmaları düzenlendi.

FIRTINADAN DOLAYI SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Rusya Rostoc Limanı’ndan hareket ederek Bartın Limanı’na geldiğinde ise şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başlayan demir yüklü bir yük gemisinde bulunan 6 mürettebatın olayın ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarma çalışmalarına başlandığı ve yük gemisindeki 6 mürettebatın helikopterlerle gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda başarıyla sürüklenen gemiden çıkarıldığı öğrenildi.