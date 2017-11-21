Yemekteyiz 21 Kasım 2017 yeni bölümde Şehnaz Hanım yarışıyor. Bugün evinde rakiplerini ağırlayacak olan Şehnaz Hanım, yemek telaşına girdi. Peki, Şehnaz Hanımın Menüsünü 3 saat içerisinde yetiştirebildi mi? Yemekteyiz 21 Kasım 2017 yeni bölümde Şehnaz Hanım kaç puan aldı? İşte Yemekteyiz 21.11.2017 son bölümde yaşananlar…

TV8 ekranlarında Yemekteyiz fırtınası tüm hızı ile devam ediyor. Bugün haftanın ikinci gününde Şehnaz Hanım yemeklerini misafirleri için hazırlıyor. Peki, Yemekteyiz 21 Kasım 2017 Şehnaz Hanımın Menüsü ve Puanı nasıl oldu? Rakipleri Şehnaz Hanımın yemeklerine ne yorum yaptı?

YEMEKTEYİZ 21 KASIM 2017 ŞEHNAZ HANIMIN GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz 21 Kasım 2017 Şehnaz Hanımın evinde toplanan misafirleri, Şehnaz hanımın ilk olarak misafirlerine Mercimek çorbası ikram etti. İçerisinde bulyon olması eleştirilen çorbaya en sert eleştiri ise Adem beyden geldi. Adem bey, sıradan bir mercimek çorbası olduğunu söylerken, yine de tadını beğendi. Şehnaz Hanım ara sıcak olarak misafirlerine börek ve kereviz ikram etti. Adem bey, bu defa Kerevizin içerisinde bezelye olmasını eleştirdi. Şehnaz Hanımın salatasında ise limon ve limon suyu tartışması çıktı.

Şehnaz hanımın ana yemeği genel olarak beğenildi. Ancak pilavın içerisinde yine bulyon kullanılmış olması eleştirildi. Patlıcan yemeğinin üzerindeki kaşarın kuruması da yine olumsuz eleştiri alan kısımlardan biri oldu.

Şehnaz Hanım son olarak misafirlerine tatlı ikram etti. Ancak, Şehnaz Hanımın tatlısı hiçbir yarışmacı tarafından beğenilmedi. Şimdi Şehnaz Hanımın yemeklerine puan verilecek.

YEMEKTEYİZ 21 KASIM 2017 ŞEHNAZ HANIMIN PUANI

Haftanın ikinci günü yarışan Şehnaz Hanım, Gizem Hanımdan 2, Volkan beyden 4, Adem beyden 3 ve Çiğdem Hanımdan 2 puan alarak toplamda 11 puana ulaştı. Yarışmamın sunucusu Onur bey ise puanını haftanın finalinde açıklayacak. Yarın Yeni bölümde Volkan bey yarışacak.