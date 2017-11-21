Amerika Birleşik Devletleri’nde ki bazı sağlık uzmanları yaptıkları araştırmalara göre çok konuşulacak bir tespitte bulundular. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre bulaşık yıkamanın ve evde yapılan diğer faaliyetlerin sağlık açısından çok faydalı olduğunu ve ömrü uzattığı ortaya çıktı. İşte haberin detayı…

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık uzmanları çok önemli bir çalışmada bulundu ve bu çalışmaların yanı sıra elde edilen sonuçlar ise büyük şaşkınlığa sebep oldu. Journal of the American Geriatrics Societ dergisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı sağlık uzmanlarının yapmış olduğu araştırmalara ve sonuçlarına yer verdi.

6 BİN KADIN ÜZERİNDE DENENDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık konusunda uzman olan bazı bilim insanları, 66 ve 99 yaş arasındaki 6 bin kadın üzerinde bir deney yaptı. Kadınların üzerinde yapılan araştırmada ise onların fiziksel aktiviteleri takip edildi ve bunun ardından 3 yıl boyunca da bu kadınların sağlık durumları incelendi.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ise günde 30 dakika kendisine fiziksel aktivite yapabilecek bir şeyler bulan kadınların, fiziksel aktivite yapmayanlara göre ölüm oranlarının %12 daha düşük olduğu tespit edildi.

BULAŞIK YIKAMAK DA FAYDALI

Bunun yanı sıra fiziksel aktivitelerini günde saat yapan kadınların ölüm oranının yapmayanlara göre %39’a düştüğü belirlenirken, bulaşık yıkamanın, ev temizliği yapmanın ve temiz havada yürüyüş yapmanın da sağlığa faydalı olduğu ve bunların günlük olarak yapılmasının ise ömrü uzattığı tespit edildi.

