Irak’ın Tuzhurmatu kentinde bulunan bir halk pazarında bomba yüklü kamyonet ile intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Tuzhurmatu kentinde Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Askeri semtinde bulunan bir halk pazarına patlayıcı yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda gelen ilk bilgilere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RESMİ SAYI VERMEDİ

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir halk pazarının yakınlarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Ancak bakanlık açıklamasında ölü ve yaralı sayısına dair resmi bir sayı verilmedi. Henüz Irak’a düzenlenen saldırıyı da üstlenen olmadı.