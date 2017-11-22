ATV’nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. Bölüm ile bu akşam ekrana geldi. Hapiste çaresiz şekilde bekleyen Hızır, Meryem’i korumak için hapisten kaçmaya karar verdi. Kendisine bir günah keçisi arayan Ünal Kaplan ise bunun için kime sardı. Peki, EDHO 81. son bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. yeni bölümüyle yine hayranlarını ekran başına kilitledi. Fenomen dizide Hızır, Meryem’in ve kendisinin başına gelenlerin hesabını sormak için hapisten kaçmaya karar verdi. Peki, Hızır hapisten kaçabildi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. Bölüm Fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EDHO 81. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

EDHO 81. bölümde yine heyecan doruktaydı. Meryem’in ölümle burun buruna gelmesi, ailesinin başına gelenler, kendisine kurulan komplonun ardından hapse düşmesi Hızır’ı delirtti. Cezaevinden kaçmaya karar veren Hızır, bunu başarabildi mi? Meryem ise kızının katilini ararken, kendisini kafasına silah dayanmış halde buldu. Hızır’ın artık eli kolu bağlı bir şekilde durmaya tahammülü kalmamıştır. Çünkü Ekrem’den başka hainler de vardır ve bunun farkına varan Hızır, ailesini bu tehlikeden korumak ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. Bölüm izleyenler tarafından çok beğenildi ve adeta nefes kesti. Dizinin hayranları 81. bölümün ardından hemen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 82. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. EDHO 82. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. ATV’de yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra biz de sitemizden siz değerli takipçilerimiz ile paylaşacağız.