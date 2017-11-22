Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Afrin’de terör örgütü PKK/PYD, ABD'nin verdiği zırhlı araçlarla ve ağır silahlarla şov yaparak bununla da yetinmeyim DEAŞ yöntemiyle video yayınladı.

ABD, bugüne kadar Suriye’de DEAŞ ile mücadele bahanesi ile terör örgütü PKK/PYD'ye 3 bin tır dolusu silah ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı. PKK’lı teröristlere ABD’nin desteği, Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği Afrin bölgesinde de arttı.

YÜZLERCE ZIRHLI ARACI TERÖRİSTLERİN HİZMETİNE SUNDULAR

ABD şimdi de kendi ordusu tarafından kullanılan yüksek hareket kabiliyetli zırhlı Hummer'ları PKK/PYD'lilerin hizmetine verdi. Bugün teröristler tarafından yayınlanan görüntülerde, PKK/PYD'li teröristler, yüzlerce zırhlı araç ve üzerine entegre edilen ağır silahlarla Türkiye sınırında konvoy halinde ilerliyor.

DEAŞ’LI TERÖRİSTLERİN YÖNTEMİNİ KULLANMAYA BAŞLADILAR

Sınırda ABD’nin verdiği zırhlılarla şov yapan PKK'lı teröristlerin artık DEAŞ’ın yöntemlerini kullanmaya başladığı da görüldü. DEAŞ'lı teröristler, daha önce propaganda amaçlı çektikleri videolarda, yüksek çözünürlüklü kameralar ve profesyonel çekim teknikleri kullanıyordu. Şimdi aynı yöntemi PYD kullanmaya başladı.

TÜRKİYE AFRİN’E OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Fırat Kalkanı operasyonunun ardından Afrin’inde de terör örgütlerine yönelik bir temizleme operasyonunun düzenleneceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sık sık tekrarlanıyordu. Rize'deki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’in ardandan sıranın Afrin’e geleceğini ve Menbiç'in gerçek sahiplerine teslim edileceğini söylemişti. Özellikle bu bölgede ABD’nin PKK’ya desteğini arttırması da dikkat çekti.