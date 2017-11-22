Çinli sosyal medya devi Tencent’in adını hiç kimse bilmese de Hong Kong borsasında rekor üstüne rekor kırıyor. Son işlemlerin ardından Tencent’in değeri 522 milyar dolara ulaştı ve bu rakamla sosyal medya devi Facebook’u da geride bıraktı.

Bugün Hong Kong borsasında Çinli sosyal medya ve video oyunları devi Tencent, 522 milyar Dolar değere ulaşarak Nasdaq borsasında işlem gören Facebook’un 521 milyar dolarlık değerini geride bıraktı. Henüz sosyal medya devleri arasına girmeyen Tencent’in adını kimse bilmiyor, ancak tarihte ilk kez 500 milyar dolarlık sınırı aşan Çinli şirket olma unvanına da elinde bulunduruyor.

DÜNYA GENELİNDE 1 MİLYAR KULLANCISI BULUNUYOR

Facebook’un dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Aynı zamanda Instagram ile WhatsApp gibi popüler platformlar da Facebook bünyesinde bulunuyor. Tencent’in mobil sosyal ağı WeChat ise sadece Çin’de 1 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Son dönemlerde mobil oyun, mobil ödeme ve müzik gibi alanlara yönelen şirket, bu nedenle kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı.

SATIŞLARINI YÜZDE 69 ORANINDA ARTTIRDI

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla Bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 69 arttıran şirket, 2010 yılından bu yana en hızlı yükselişini yaşıyor. Tencent henüz dünya genelinde kullanılan bir sosyal medya platformu olmasa da Tesla'nın yüzde 5 hissesini ve SnapChat'in ana şirketi Snap'in de yüzde 12 hissesini bünyesinde bulunduruyor.