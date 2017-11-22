Ufak Tefek Cinayetler 5. Bölüm Star TV’de dün akşam ekranlara geldi. Henüz yeni başlamasına rağmen TV izleyicilerinin beğenisini kazanan dizide Oya’nın aldığı karar Serhan’ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Oya, Merve’nin kendisine karşı yaptığı son hamlenin ardından İstanbul’dan ayrılmaya ve İzmir’e gitmeye karar verdi. Peki, Serhan Oya’yı kalmaya ikna edebildi mi? Ufak Tefek Cinayetler 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Ufak Tefek Cinayetler 5. Bölümde Oya, artık Merve ve Pelin’in kendisine karşı kurduğu oyunlara dayanamadı ve İzmir’e gitmeye karar verdi. Yakın çevresi ile bu durumu paylaşan Oya’yı Ufak Tefek Cinayetler’in 21 Kasım’daki bölümde Serhan kalmaya ikna edebildi mi? Ufak Tefek Cinayetler 5. son bölümün ardından, Ufak Tefek Cinayetler 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

MERVE’NİN OYUNLARI BİTMEK BİLMİYOR

Merve’nin oyunlarının ardı arkası kesilmeyince Oya artık pes ediyor ve İzmir’e geri dönme kararı alıyor. Bu kararı açıklayan Oya için en çok üzülen isimlerden biri de Serhan oluyor. Merve ile evli olmasına rağmen Oya’nın çok başka bir kadın olduğunu anlayan Serhan, giderek kendisini ona daha yakın hissediyor ve Oya giderse ne yapacağını bilmiyor. Oya ise intikam için girdiği bu yolda artık pes etmenin eşiğinde. Peki, Oya, Merve ve Pelin’in oyunlarına yenilip gidecek mi? Yoksa kalıp savaşmaya devam edecek mi?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler 5. Bölüm yine izleyenlerden büyük beğeni kazandı. Reyting sıralamasında da iyi bir başarı yakalayan dizinin son bölümünün hemen ardından izleyenler, Ufak Tefek Cinayetler 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz dizinin yeni fragmanı yayınlanmadı.