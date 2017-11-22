Uzun süre Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündeminde olan Trabzon'da 8 yıl önce işlenen Nazmiye Çam cinayetinde sular durulmuyor. Çam ailesinden 3 kişi cinayeti işledikleri iddiası ile tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanıklardan Ahmet Çam, "Davanın seyrini değiştiren bilgiler vereceğim." deyip 5 defa savcı ile görüştü. Ancak Ahmet Çam, bu görüşmelerin hepsinde aynı ifadeleri verdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 8 yıl önce öldürülen Nazmiye Çam cinayetinde son olarak Yargıtay kararı onamış, Çam ailesinden 3 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Müge Anlı’nın uzun süre işlediği ve Türkiye gündemine de damga vuran cinayette yeni bir gelişme daha yaşandı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALAN AHMET ÇAM SAVCIYLA 5 KEZ GÖRÜŞTÜ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 8 yıl önce öldürülen Nazmiye Çam cinayetinde Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi Çam ailesinden 57 yaşındaki Ali Yaşar Çam, 35 yaşındaki Hasan Şükrü Çam hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürme" müebbet, olayın gerçekleştiği tarihte 18 yaşından küçük olan Ahmet Çam hakkında ise 20 yıl hapis cezası vermiş, bu kararı Yargıtay da onamıştı. Cezaevinde olan Ahmet Çam’ın bunalıma girdiği ve yeniden ifade vermek için savcı ile görüşmek istediği öğrenildi. Daha önce Müge Anlı’da programında böyle bir konudan bahsetmiş, zamanında Ahmet’i bu konuda uyarmasına rağmen sustuğunu şimdi ise kendisi ile görüşmek istediğini söylemişti.

AYNI İFADELERİ VERMEYE DEVAM ETTİ

Ahmet Çam’ın son 2 ay içerisinde davanın seyrini değiştireceğini iddia ederek 5 defa savcı ile görüştüğü, ancak "Davanın seyrini değiştiren bilgiler vereceğim" demesine rağmen aynı ifadeleri verdiği öğrenildi.