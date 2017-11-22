Altın fiyatları güne çok hızlı bir yükselişle başladı. Bugün Dolar ve Euro fiyatlarının rekora koşmasının ardından altın fiyatları da güne rekor kırarak başladı. Hem yatırım için hem de hediyelik için altını tercih edenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 22 Kasım 2017 altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da bugün altın ne kadar? İşte 22 Kasım 2017 Çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

Son günlerde Dolar ve Euro fiyatlarında hızlı yükseliş devam ederken, bugün hem Dolar, Hem de Euro güne rekorla başladı. Altın da Dolar ve Euro’nun ardından yükselmeye başlayarak bugün tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Dün ons altında ve Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak gram altın 163,9 liraya kadar yükselirken, bugün gram altın fiyatları 164,2 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazancıyla 162,8 lira olarak kapattı.

22 KASIM 2017 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne büyük bir yükseliş eğilimi ile başlayan gram altın, 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bugün saat 09.45 itibari ile önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 163,8 lira seviyesinde dengeyi tutturdu ve bugün o seviyelerde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da 22 Kasım 2017 çeyrek altın fiyatları 269 Lira olarak işlem görürken, Cumhuriyet altını bin 99 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazancıyla 1.283,4 dolardan işlem görmeye deva ediyor.