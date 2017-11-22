Survivor All Star’ın yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı bugün kendi kanalında yayınlanan bir programın canlı yayınında bir isim daha açıkladı. Yeni sezonda farklı bir format ile ekrana gelecek olan yarışmada yakışıklılığı ile genç kızların ilgi odağı olan Murat Ceylan’da olacak.

Acun Ilıcalı’nın yeni sezonda yapılacak olan Survivor hakkında açıklamaları devam ediyor. Bu sezon farklı bir formatla ekrana gelecek olan Survivor’da ünlüler takımı daha önce yarışan yarışmacılarda oluşurken, gönüllüler takımında ise yeni yarışmacılar olacak. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, ünlüler takımında milli atletler Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın’ın olacağını açıklamıştı. Hepsi yarıştığı döneme damga vuran bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

YAKIŞIKLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Acun Ilıcalı, bugün TV 8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” adlı programa katıldı. Survivor'ın 10 Şubat tarihinde başlayacağını açıklayan Ilıcalı, bir de sürpriz yaptı. Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi'nin yanı sıra yeni sezonda Survivor ünlüler kadrosunda Murat Ceylan'ın da olacağı açıklandı. Murat Ceylan, yakışıklılığı ile Survivor’un ardından genç kızların büyük beğenisini kazanmıştı.