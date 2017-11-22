﻿ Son Dakika! Atatürk Havalimanı’nda Kırmızı Alarm: Bomba İhbarı Yapılan 2 Uçakta Arama Başladı

Son Dakika! Atatürk Havalimanı’nda Kırmızı Alarm: Bomba İhbarı Yapılan 2 Uçakta Arama Başladı

Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan 2 uçak için yapılan bomba ihbarı sonucunda kırmızı alarm verildi. İstanbul- Ukrayna seferi yapacak olan 2 uçak için verilen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

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Son Dakika! Atatürk Havalimanı’nda Kırmızı Alarm: Bomba İhbarı Yapılan 2 Uçakta Arama Başladı
Son Dakika! Atatürk Havalimanı’nda Kırmızı Alarm: Bomba İhbarı Yapılan 2 Uçakta Arama Başladı Tarih: 2017-11-22 Saat: 17:25:45
Güncelleme : 2017-11-22 17:25:45

Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan 2 uçak için yapılan bomba ihbarı sonucunda kırmızı alarm verildi. İstanbul- Ukrayna seferi yapacak olan 2 uçak için verilen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Uçağın boş bir alana çekildiği ve bomba imha ekipleri tarafından arama çalışmasının başlatıldığı bilgisi verildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda İstanbul-Ukrayna seferini yapacak olan 2 uçakta bomba ihbarı yapıldığı öğrenildi. Uçaklarda arama çalışması yapılabilmesi için söz konusu 2 uçağın boş bir alana çekildiği belirtildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda İstanbul-Ukrayna seferi yapacak olan 2 uçakta verilen bomba alarmı sonucunda ekipler harekete geçti. Verilen kırmızı alarm sonucunda yetkililer söz konusu 2 uçağın piste geri çekilmesini istedi. 2 uçağın boş bir alan çekildiği ve bomba imha ekipleri tarafından bomba aramasının başladığı belirtildi. 

 

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