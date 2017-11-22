Milliyetçi Hareket Partisi’nde istifa üzerine istifalar yaşanıyor! İYİ Parti’nin kurulmasıyla beraber hemen hemen her ilde toplu istifaların yaşandığı Milliyetçi Hareket Partisi’nde şimdi de Antalya’nın Finike İlçesi’nde 60 kişi istifa ettiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde istifa üzerine istifa yaşanıyor! Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu ve Meral Akşener gibi isimlerin muhalif olmalarından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilmesinin ardından parti tabanında büyük bir tepki verilmiş ve bu isimlerin gönderilmesinin doğru olmadığı belirtilerek çok sayıda partili MHP üyeliğinden istifa etmişti. Bununla beraber bu isimlerin Meral Akşener öncülüğünde İYİ Parti’yi kurmalarının ardından ise hemen hemen her ilde MHP’de toplu istifalar yaşanmaya başlamıştı.

FİNİKE’DE 60 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Bu istifalara ise şimdi de bir yenisi daha eklendi ve Antalya’nın Finike İlçesi’nde eski ilçe başkanlarının ve Meclis üyesinin de bulunduğu 60 kişi partiden istifa ettiğini açıkladı. Bir basın toplantısı yapan partililerden eski Meclis üyesi olan Ertürk Yazar açıklama yaptı. Açıklamasında ise MHP’nin kapıkulu haline geldiğini ve bu anlayış içerisinde MHP’de siyaset yapamayacaklarını dile getirdi.

MHP’den istifa eden 60 kişinin ise artık Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’de görev alacağını da duyuran Yazar, Atatürk ilkelerinden sapmadan aynı şekilde bu partide ülkeye hizmet edeceklerini belirtti ve herkese hayırlı olmasını temenni etti.