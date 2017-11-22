Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bir son dakika açıklaması yaparak, bedelli askerlik tartışmalarına son noktayı koydu. Peki, bedelli askerlik çıkacak mı?

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerde sosyal medyada çıkması konusunda sık sık yorumlar yapılan bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Canikli, bedelli askerliğin şu anda gündemde olmadığını söyledi. S-400’ler hakkında da konuşan Canikli, hem 400 hem de Patriot için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan Canikli, S – 400 füzelerinin ihtiyaç olan yerlere konuşlanacağını dile getirdi.

BEDELLİ İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Çıkması yönünde sürekli talepler olan bedelli askerlik konusuna Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli son noktayı koydu. Canikli, bedelli askerliğin şu anda gündemde olmadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA BEDELLİ ASKERLİK KAMPANYASI

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerlik konusunda özellikle Twitter'da kampanya başlatılmış ve kampanyaya milyonlarca kişi katılmıştı. Günlerce Twitter gündeminde kalan 'Bedelliaskerliktorbayasada' etiketine yorum yapan vatandaşlar, yeni torba yasaya bedelli askerliğin de eklenmesini istemişti. Fakat şimdilik hükümet bedelli askerliğe sıcak bakmıyor.