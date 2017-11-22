İzmir’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! İzmir’de genç bir kadın hastanede sezaryen ile doğum yaptı. Ancak ameliyat sırasında doktor sargı bezini rahimde unutunca kadın hayatını kaybetti ve doktor ise görevden 3 ay men edildi. İşte detaylar…

İzmir’de tam anlamıyla akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! Sezaryen ile doğum yapan bir kadının rahminde doktor sargı bezi unutunca, genç kadın 6 ay sonra hayatını kaybetti. Doktor ise meslekten 3 ay men edildi.

İzmir’de Harika Kanık isimli 22 yaşındaki genç kadın 23 Nisan 2016 yılında özel bir hastaneye gitti ve hastanede sezaryen ile doğum yaptı. Doğumunu gerçekleştirdikten bir müddet sonra ağrılar çekmeye başladı ve yeniden hastaneye gidip ağrılarının olduğunu dile getirdi. Hastane yönetimi ise ağrıların normal olduğunu söyledi ve bu yüzden de onu geri gönderdi.

AMELİYAT SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Ancak ağrıları dinmeyen genç kadın bu sefer de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti ve buraya gittiğinde ise büyük bir şokla karşılaştı. Doğum yaptığı sırada rahminde sargı bezi unutulduğunu ve bu yüzden iltihaplanma olduğunu öğrenen genç kadın hemen ameliyata alındı.

Ameliyatta iltihabına müdahale edilen ve sargı bezi rahminden çıkartılan Kanık, tedavi gördüğü yoğun bakımda ise hayatını kaybetti. Onun rahminde sargı bezini unutan doktora ise 3 ay görevden men cezası verildi.