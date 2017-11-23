Son Dakika deprem haberi… Merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesi olan 5,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 22.23’te meydana gelen depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 5 olarak değiştirildi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelirken, çevredeki illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.