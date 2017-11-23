Benzin fiyatlarında yaşanana zam krizi devam ediyor. Araç sahipleri benzin fiyatlarına gelen zam sonrası kara kara düşünürken hemen ardından gelen indirim haberi ile rahat bir nefes almıştı. Ancak son yapılan açıklamada benzin fiyatlarına yeniden zam geleceği ve fiyatlarına 8-10 kuruş zam geleceği öğrenildi.

Benzin fiyatları bu günlerde zam haberleri ile sürücüleri şoke ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına indirim haberi yapılmış ve benzin fiyatlarında yaşanan indirim sürücüleri rahatlatmıştı. Ancak Petrol Ürünleri İşveren Sendikası’nın yaptığı son açıklamada benzin fiyatlarına bir kez daha zam geleceği ve benzinde 8 ila 10 kuruş zam beklendiği belirtildi.

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Benzin fiyatlarında yaşanan zam krizi yerini hiçbir şeye bırakmadan devam ediyor. Fiyatlarda geçtiğimiz günlerde yapılan indirim haberi sonrasında İstanbul’da benzin fiyatları 5.61 liradan 5.54 liraya kadar düşmüştü. Ancak son yapılan açıklamada bir zam haberi daha alındı ve benzin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere 8-10 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Zammın ardından benzin fiyatlarının İstanbul’da 5.62 liradan 5.64 liraya yükseleceği belirlendi. Diğer yandan benzine 31 Ekim 2017 tarihinde zam yapılmış ve 12 kuruşluk bir artış yaşanmıştı. 7 Kasım 2017 tarihinde ise benzine gelen bir zamla daha benzin fiyatları 13 kuruş artmıştı.