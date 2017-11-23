Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğunu kendisini komşusu ile bastığı için öldüren cani annenin ifadesi kan dondurdu. Çocuğunu boğarak öldüren cani, kendisinden sonra acı çekmemesi ve ortada kalmaması için öldürdüğünü söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 40 yaşındaki anne Z.K. komşusu T.Y. ile 10 yaşındaki oğlu N.T.K'ye yatakta yakalandı. Çocuğunu boğarak öldüren cani anne, daha sonra polise gidip teslim oldu. Emniyette suçunu itiraf eden anne, oğlunu öldürdüğünü söyledi. Yatakta yakalandığını iddia ettiği komşu T.Y. ise suçlamaları kabul etmedi. 40 yaşındaki anne Z.K.’nın daha önce psikolojik tedavi gördüğü de belirlenirken, emniyette çelişkili ifadeler verdiği belirtildi.

ORTADA KALMASIN, ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Zanlı Z.K.’nın ilk ifadesi de ortaya çıktı. En küçük çocuğunu kendisinden sonra ortada kalmasın ve acı çekmesin diye öldürdüğünü söyleyen anne Z.K., diğer iki çocuğunu ise yaşları büyük olduğunu için kendilerini kurtaracaklarını düşünerek öldürmediğini söyledi. İki zanlının savcılıkta verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Sakarya'nın Karasu ilçesi Star Caddesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Z.K. yaşadıkları apartmanda sinir krizi geçirip 10 yaşındaki oğlu N.T.K'yi boğarak öldürdüğünü söyleyerek polise gitmişti. 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldiklerinde çocuğu evde hareketsiz halde yatarken bulmuş ve küçük çocuk hemen Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmamıştı. Burada uzun süre müdahale edilen çocuk kurtarılamadı. Anne Z.K.’nın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, apartman komşusu olduğu öğrenilen 42 yaşındaki T.Y.’yi de gözaltına almıştı.