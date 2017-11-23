23 Kasım 2017 Dolar ne kadar sorusu hem yatırımcılar, hem de birikim için Doları tercih edenler tarafından merak ediliyor. Dolan son günlerde hızla tırmanmaya başlamış, dün 3,98 Liraya kadar ulaşmıştı. Peki, Dolar bugün ne kadar? Dolar / TL kuru ne kadar? İşte 23 Kasım 2017 Dolar fiyatları…

Dolar gün içinde tarihi rekorunu kırmıştı. Ancak, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvede mutabakat sağlanmasının ardından Dolar sert bir düşüş yaşadı. Dün gün içerisinde 3,98’e çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran Dolar bugün ise 3,93 TL seviyelerinde sabitlendi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR – 23 KASIM 2017

Dolar, dün 3,97 seviyelerinden güne başlamıştı. Dün bir ara ara 3,98 seviyesini gören ve tarihi rekorunu kıran Dolar, tepki satışları ile akşam saatlerinde piyasalar kapanmadan önce 3,95 seviyesine indi. Fakat yeniden yükselişe geçen Dolar, 3,97 seviyesini tekrar geçti. Gün sonunda piyasaların kapanış saatinde Dolar günü 3,9573 seviyesinden bitirdi.

SURİYE ZİRVESİNDEN SONRA DÜŞMEYE BAŞLADI

Dün akşam saatlerinde Türkiye, Rusya ve İran arasında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye zirvesinin ardından Dolarda düşüş de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılan görüşme sonucunda ABD ve koalisyon güçlerini saf dışı bırakılmasında mutabakat sağlandı. Uluslararası piyasalarda gün boyu yüksek seyreden Dolar, Üçlü zirvenin başladığı saatlerde bir anda düşmeye başladı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında ise üç ülkenin Suriye konusunda tam mutabakat sağladığını bildirmesiyle Dolar / TL kuru 3,93 seviyesine kadar düştü.