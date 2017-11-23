Yaklaşık 65 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ilki gerçekleştireceği öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’ndan gelen açıklamada, yaklaşık 65 yılın ardından komşu ülke Yunanistan’a ziyaret gerçekleştirecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Recep Tayyip Erdoğan olacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın komşu ülke Yunanistan’a yapacağı ziyaret hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, tam 65 yıl sonra ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Yunanistan’a ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yapacağı bu ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulacağını söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin ilişkilerinin daha iyi bir seviyeye taşınmasının beklendiğini de belirtti.

65 YILIN ARDINDAN BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

65 yılın ardından ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Yunanistan’a ziyaret gerçekleştireceğine vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bu ziyaretin Türkiye açısından öneminin büyük olduğunu, iki ülkenin arasındaki ilişkinin detaylıca konuşularak daha iyi bir seviyeye getirilmesinin beklendiğini belirtti. Öte yandan Şubat 2018’de Selanik’te düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına da değinen Çavuşoğlu, bu bağlamda 3 adet proje olduğunu ve ilk olarak İzmir’den Selanik’e insan ve yük taşımacılığı yapacak olan bir feribot seferinin yapılacağını belirtti. İkinci projenin ise İstanbul’dan Selanik’e kadar ulaşım sağlayacak olan hızlı tren hattının yapımı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, üçüncü ve son projenin de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına kadar köprü yapımı olduğunu açıkladı.