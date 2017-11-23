Yemekteyiz 59. bölümde bugün haftanın dördüncü gün yarışmacısı Çiğdem Hanım yarışıyor. Çiğdem Hanım daha önce Adem Bey ile grup kurmakla suçlanmıştı. Bugün rakipleri Çiğdem Hanımın evine konuk oldu. Yemekteyiz 23 Kasım 2017 Çiğdem Hanımın Evinde Neler yaşandı? Yemekteyiz 23.11.2017 Çiğdem Hanım kaç puan aldı?

TV8’in hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Yemekteyiz’de bugün haftanın 4. gün yarışmacısı Çiğdem Hanım yarışıyor. Yemekteyiz 59. bölümde Çiğdem Hanım rakipleri için menüsünü hazırladı ve alışverişini zamanında tamamlayarak evine geldi. Hemen yemeklerini yapmak için kolları sıvayan Çiğdem Hanım, süresi bitmeden yemeklerini hazırladı ve kendisi de hazırlandı. Peki, Yemekteyiz 23.11.2017 Çiğdem Hanımın masasında rakipleri neleri eleştirdi? Yemekteyiz 23 Kasım 2017 Çiğdem Hanım kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ 23 KASIM 2017 ÇİĞDEM HANIMIN EVİNDE YAŞANANLAR

Çiğdem Hanımın misafirleri geldi ve ikramlar başladı. İlk olarak misafirlerine kabak çorbası ikram eden Çiğdem Hanımın çorbası genel anlamda beğenildi. Ara sıcak olarak Çiğdem Hanım misafirlerine çerkez tavuğu ve börek ikram etti. Çiğdem Hanımın böreği yanmış bulunsa da ara sıcakları da genel anlamda beğenildi.

Çiğdem Hanımın ana yemeği de başta Onur Bey olmak üzere misafirlerinden tam not aldı. Güzel bir menü hazırlayan ve zamanında lezzetli yemekler yapmayı başaran Çiğdem Hanımın tatlısı da beğenildi. Şimdi yarışmacılar Çiğdem Hanım’a puan vermeye başlayacaklar.

YEMEKTEYİZ 23 KASIM 2017 ÇİĞDEM HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz’de haftanın dördüncü günü sona erdi. Bugün yarışan Çiğdem Hanım Gizem Hanımdan 2, Adem Beyden 2, Şehnaz Hanımdan 4 ve Volkan Beyden de 4 puan alarak toplamda 16 puanda haftayı tamamladı. Yarın Haftanın finalinde bu haftanın en çok konuşan yarışmacısı Adem Bey yarışacak.