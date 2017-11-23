﻿ Son Dakika! Silopi’de Askeri Araca Roketli Saldırı: Yaralı Askerler Var

Son Dakika! Silopi’de Askeri Araca Roketli Saldırı: Yaralı Askerler Var

Alınan son dakika bilgisinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer alan Çalışkan Beldesinde bir askeri aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin yaralandığı öğrenildi.

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Son Dakika! Silopi’de Askeri Araca Roketli Saldırı: Yaralı Askerler Var
Son Dakika! Silopi’de Askeri Araca Roketli Saldırı: Yaralı Askerler Var Tarih: 2017-11-23 Saat: 15:18:20
Güncelleme : 2017-11-23 15:18:20

Alınan son dakika bilgisinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer alan Çalışkan Beldesinde bir askeri aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin yaralandığı öğrenildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinden alınan son dakika bilgisinde, İlçeye bağlı olan Çalışkan Beldesinde askeri zırhlı araçların geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği öğrenildi. Gerçekleştirilen hain saldırıda 2 askerimizin yaralandığı bilgisi alındı.

Ayrıntılar Gelecek...

 

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