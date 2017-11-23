﻿ Son Dakika! Irak'ta Çöl Savaşı Başladı, Her Yerden Temizleyecekler!

Son Dakika! Irak'ta Çöl Savaşı Başladı, Her Yerden Temizleyecekler!

Irak ordusu bir son dakika açıklaması yaparak, Fırat ve Dicle vadisinden ve tüm önemli yerleşim birimlerinden IŞİD’in temizlenmesi için operasyonun başladığını duyurdu.

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Son Dakika! Irak'ta Çöl Savaşı Başladı, Her Yerden Temizleyecekler!
Son Dakika! Irak'ta Çöl Savaşı Başladı, Her Yerden Temizleyecekler! Tarih: 2017-11-23 Saat: 15:24:55
Güncelleme : 2017-11-23 15:24:55

Irak ordusu bir son dakika açıklaması yaparak, Fırat ve Dicle vadisinden ve tüm önemli yerleşim birimlerinden IŞİD’in temizlenmesi için operasyonun başladığını duyurdu. 

Irak Ordusu adına açıklamayı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın başındaki General Abdelamir Yarallah yaptı. Yarallah açıklamasında, bu sabah itibari ile Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi milislerinin El Cezire bölgesini IŞİD militanlarından temizlemek üzere operasyona başladığını duyurdu. 

OPERASYON BİTİNCE ZAFER İLAN EDECEKLER
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Iraklı uzmanı Hişam el Haşimi, Cezire bölgesinin kurak vadiler, vahalar ve steplerden oluştuğunu belirtti. Daha önce açıklama yapan Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise bölge tamamen temizlenmeden terör örgütü IŞİD’e karşı zafer ilan edilmeyeceğini açıklamıştı. İbadi son açıklamasında, bugün başlayan operasyonlar tamamlandıktan sonra IŞİD’in Irak’ta tamamen yenildiğini ilan edeceklerini söyledi. Hükümet güçleri, Sınırın Suriye tarafında da operasyonlar yapıyor. Fırat Vadisi’nin kuzeyindeki kırsal bölgelerde ise ABD destekli Kürt güçlerinin IŞİD’e karşı benzer operasyonları devam ediyor. 

 

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