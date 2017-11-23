Zigana Dağı geçidi, kış ayları geldiğinde sürücülerin korkulu rüyası haline geliyor. Türkiye'nin en zorlu geçitlerinden olan Zigana kar yağışına teslim oldu. Kar yağışı daha da şiddetlenince, sürücüler yola devam edemedi ve araçlarını kenara çekerek beklemeye başladı.

Türkiye'nin en zorlu geçitlerinden biri olan Zigana Dağı Geçidi özellikle kış aylarında kar yağışının da başlaması ulaşımı olumsuz etkiliyor.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIM AKSIYOR

Kış mevsiminin başlaması ile birlikte Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana dağı kar yağışına teslim oldu. Yoğun tipi ve sis nedeni ile dünden bu yana Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana dağı geçidinde ulaşım olumsuz etkileniyor. Artık sürücüler, yola devam edemiyor ve çok sayıda sürücü araçlarını yol kenarına park ederek bekliyor. Karayolları ekipleri yolları açmak için sürekli müdahale ediyor ama kar yağışının çok şiddetli olmasından dolayı yollar hemen kapanıyor.

SÜRÜCÜLER YOLUN AÇILMASINI BEKLİYOR

Bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle bir çok araç da kayarak yolu kapattı. Bu nedenle yol uzun süreli olarak sık sık ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü Zigana Geçidi’nde araçlarına zincir takmak zorunda kalırken, bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına çekti ve karayolları ekiplerinin yolları tamamen açmasını bekledi.