Black Friday 2017 indirimleri tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de başladı. Kara Cuma olarak bilinen Black Friday indirimleri bu yıl da alışveriş çılgınlığına neden olacağa benziyor. Aslında Kara Cuma yarın, ama bir çok firma indirimlerine Pazar akşamına kadar devam edecek. Peki, Black Friday (Kara Cuma) Nedir? Hangi firmalarda Black Friday 2017 İndirimleri var?

‘Black Friday' (Kara Cuma) yani dünyanın en büyük alışveriş festivali, dünya ile aynı anda bu akşam Türkiye’de de başlıyor. Perşembe´yi Cuma´ya bağlayan gece yarısı başlayacak olan Black Friday 2017 indirimlerinde yok yok. Hemen hemen bütün mağazalar yüzde 90’a varan indirimleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kara Cuma indirimleri ne zaman sona erecek? Black Friday nedir?

BLACK FRİDAY (KARA CUMA) NEDİR?

ABD’de Şükran gününden sonra gelen ilk Cuma günü Black Friday olarak kabul edilmişti. Alışveriş festivali olarak görülen bu günde mağazalar kapılarını çok erken saatte açar ve çok geç kapanır. Mağazalarda %90’a varan indirimli satışlar yapılmaktadır. Sadece ABD’de değil, Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü düzenlenir. Kara Cuma çılgınlığı artık dünya geneline yayılmaya da başladı. Bu büyüme de son 7 yılda Black Friday gününde indirim yapan şirketlerin karlarının artış göstermesi de yer alıyor.

TÜRKİYE’DE DE BİR ÇOK MAĞAZA İNDİRİM YAPACAK

Black Friday gününde Türkiye’de de bir çok mağaza indirime gidecek. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecede başlayacak olan indirimleri bir çok mağaza Pazar gecesine kadar sürdürecek.