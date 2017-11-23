Almanya’da henüz yeni başlayan ve başlamasıyla birlikte büyük tartışma yaratan yarışma programı ülke gündemine bomba gibi oturdu.7 erkek ve 7 kadından oluşan yarışmada, yarışmacıların bir adada çırılçıplak şekilde birbirlerini arayacakları öğrenildi.

Almanya’da henüz yeni başlayan ‘Adem Havva’yı Arıyor’ yarışması ülke gündemine bomba gibi oturdu. Yarışma başlar başlamaz büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmada, tamamen çıplak olan 7 erkek ve 7 kadının bir adada birbirlerini arayacakları öğrenildi.

‘ADEM HAVVA’YI ARIYOR’

Yeni başlayan yarışma olan ‘Adem Havva’yı Arıyor’ yarışması tüm ülkeyi şoke etti. Henüz ilk bölümüyle yayınlanan ve yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düşen yarışmada, 7 erkek ve 7 kadın yer alıyor. Ülkedeki herkes yarışma programını açtıklarında tamamen çıplak olan kadın ve erkekleri görünce büyük bir şok yaşadı. Almanya’da Ulusal bir kanalda yayınlanan yarışmanın bir adada geçtiği ve 7 erkek ile 7 kadının birbirlerini çırılçıplak şekilde aramaları üzerine kurulduğu öğrenildi.

YARIŞMAYI İZLEYENLER HEM ŞAŞIRDI HEM DE GÜLDÜ

Yarışmayı izleyenler arasında olan Habertürk Yazarı İpek Durkal ise yarışmayı izlediğinde hem şaşırdığını hem de sonunda yaşananlara güldüğünü belirtti. Dural, yarışmada 7 erkek ve 7 kadının üzerindeki bütün eşyaları çıkararak bulundukları teknede bıraktıkları ve adada çırılçıplak şekilde kendilerine eş aradıklarını söyledi. Birbirlerini beğenen çiftlerin organize edilen bir buluşmada birbirlerini ilk kez kıyafetleri ile gördüklerini söyleyen Durkal, en çok birbirlerini kıyafetle gören yarışmacıların birliktelikten vazgeçtiğine güldüğün söyledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com