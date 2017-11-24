İngiltere'de Southampton Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada kahvenin bir yararı daha ortaya çıktı. Uzmanlar, günde üç ya da dört fincan kahvenin sağlığa yararlı olduğu sonucuna ulaştı.

İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde kahve üzerinde yapılan araştırmada, günde üç ya da dört fincan kahve tüketmenin sağlığa yararlı olduğu sonucuna ulaşıldı. Daha önce de benzer araştırmalar yapılmış ve kahve tüketiminin karaciğer rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri riskini azalttığı sonucuna ulaşılmıştı.

HAMİLELİK SIRASINDA ÇOK İÇMEYİN

Yapılan araştırmada kahvenin sağlığa olan yararları ortaya konmuş olsa da hamilelik sırasında çok kahve içmenin zararlı olduğu bir kez daha kanıtlandı. 200’den fazla çoğu gözleme dayalı araştırmayı değerlendiren uzmanlar, insan vücuduna kahve içmenin bütün etkilerini incelemeye aldı.

GÜNDE 3 – 4 FİNCAN İÇMEK ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan araştırma sonucunda her gün üç ya da dört fincan kahve içmenin hiç içmemeye oranla kalp hastalıkları ve bu hastalıklardan ölüm riskini azalttığı belirlendi. Özellikle karaciğer ve kanser risklerini azaltan kahvenin en büyük faydasının ise bu olduğu düşünülüyor.

BU FARKI KESİN OLARAK KAHVENİN YAPTIĞI KANITLANDI

Çalışmanın başında olan Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Paul Roderick, yapılan araştırmada elde edilen farkın kaynağının kesin olarak kahve içmek olduğunu söyledi. Profesör Paul Roderick yine de bu farkın Yaş, sigara içip içilmediği ve egzersiz yapılıp yapılmadığı gibi faktörlerle de ilgili olabileceğini söyledi.